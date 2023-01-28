Соболь попался на воровстве хлеба в Бурятии

Вороватый соболь проник в домик в госинспекторов в заповеднике Бурятии, чтобы украсть булку хлеба. Его успели снять на видео и пресечь попытку противоправной деятельности, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Госинспектор Юлиана Трофимова сняла на видео, как юркое животное «хозяйничает» в одном из домиков. Соболь не боится появления людей и уверен, что его никто не видит. Он залез в коробку с провизией и украл булку хлеба. При попытке бегства с награбленным, был обнаружен на месте преступления сотрудником заповедника.

«К большому сожалению зверя, «добыча» останется на кордоне. В рационе баргузинского соболя порядка 40 видов животных и растений, а вот белого хлеба там нет и быть не должно. Инспекторы неусыпно следят», — прокомментировал представитель пресс-службы.

Соболь-«баргузинец» — хищник, обитающий на побережье Байкала. Мех этого зверя ценился и ценится очень высоко. К началу XX века его почти истребили в погоне за «мягким» золотом и тогда в России создали первый заповедник — Баргузинский — для охраны соболя. Сегодня численность зверька восстановлена, а сам хищник почти не боится человека и часто доверяет ему.