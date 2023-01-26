Слепакова потребовали признать иноагентом за песню про СВО

Шоумен Семен Слепоков записал колыбельную, где иронично высказывается о смерти русского солдата. За это артиста требуют признать иноагентом и возбудить против него уголовное дело.

В новой песне Слепаков от лица матери рассказывает маленькому ребенку о военной спецоперации. Женщина сочувствует малышу, что он слишком мал, чтобы отправиться защищать Родину. Также она рассказывает ребенку о среднем сыне, который работает в IT и сбежал из России. А старший сын героически погиб на СВО.

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой провести в отношении Слепакова проверку. Члены фонда считают, что артист дискредитировал вооруженные силы России.

Ранее этот же фонд обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой объявить комика иноагентом.