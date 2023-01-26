Слепакова потребовали признать иноагентом за песню про СВО

Шоумен Семен Слепоков записал колыбельную, где иронично высказывается о смерти русского солдата. За это артиста требуют признать иноагентом и возбудить против него уголовное дело.
В новой песне Слепаков от лица матери рассказывает маленькому ребенку о военной спецоперации. Женщина сочувствует малышу, что он слишком мал, чтобы отправиться защищать Родину. Также она рассказывает ребенку о среднем сыне, который работает в IT и сбежал из России. А старший сын героически погиб на СВО.
Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой провести в отношении Слепакова проверку. Члены фонда считают, что артист дискредитировал вооруженные силы России.
Ранее этот же фонд обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой объявить комика иноагентом.
kostylПроблема в том, что с уходом Зеленого и даже Путина сама по себе проблема никуда не уйдет!!. Потому что...
GammiPluhИркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...
orangeravenУ России есть мощная и оригинальная культура, которую поддерживают вне России! А какая культура есть...
niktbЗаменит, до тех пока китайцам это выгодно! Далее, - как сложится ситуевина...!