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Слепакова потребовали признать иноагентом за песню про СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Фото Клопс.Ru, автор: Александр Подгорчук. / CC BY-SA 4.0

Шоумен Семен Слепоков записал колыбельную, где иронично высказывается о смерти русского солдата. За это артиста требуют признать иноагентом и возбудить против него уголовное дело.

В новой песне Слепаков от лица матери рассказывает маленькому ребенку о военной спецоперации. Женщина сочувствует малышу, что он слишком мал, чтобы отправиться защищать Родину. Также она рассказывает ребенку о среднем сыне, который работает в IT и сбежал из России. А старший сын героически погиб на СВО.

Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой провести в отношении Слепакова проверку. Члены фонда считают, что артист дискредитировал вооруженные силы России.

Ранее этот же фонд обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой объявить комика иноагентом.

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kostyl

Проблема в том, что с уходом Зеленого и даже Путина сама по себе проблема никуда не уйдет!!. Потому что...

GammiPluh

Иркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...

orangeraven

У России есть мощная и оригинальная культура, которую поддерживают вне России! А какая культура есть...

niktb

Заменит, до тех пока китайцам это выгодно! Далее, - как сложится ситуевина...!