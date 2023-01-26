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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Германии заявила, что Европа ведет войну против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine / CC BY 4.0

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы заявила, что европейские страны ведут войну против России.

«Да, мы должны больше делать для обороны Украины. Да, мы должны делать больше и в вопросе танков. Но главная и решающая деталь состоит в том, чтобы делать это сообща, а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга»,— приводит «Коммерсантъ» слова Бербок, сказанные ей в ходе дискуссии о поставках оружия Киеву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что это заявление Бербок прекрасно дополняет признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что ''вы не слышали''»,— написала Захарова в своем телеграм-канале.

В декабре 2022 года Меркель, выступавшая в роли посредника при заключении Минских соглашений, назвала эти договоренности «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «именно это дало Украине бесценное время».

Президент России Владимир Путин позднее заявил, что эти слова Меркель стали для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими.

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Топ комментариев

kostyl

Проблема в том, что с уходом Зеленого и даже Путина сама по себе проблема никуда не уйдет!!. Потому что...

GammiPluh

Иркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...

Nik3316

он видел Минские соглашения и потом комментарий на них от подписантов, что они для них значили...

GammiPluh

Украинцы вам нечего боятся - это оборонительная частная корпорация!