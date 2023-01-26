Глава МИД Германии заявила, что Европа ведет войну против России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы заявила, что европейские страны ведут войну против России.

«Да, мы должны больше делать для обороны Украины. Да, мы должны делать больше и в вопросе танков. Но главная и решающая деталь состоит в том, чтобы делать это сообща, а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга»,— приводит «Коммерсантъ» слова Бербок, сказанные ей в ходе дискуссии о поставках оружия Киеву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что это заявление Бербок прекрасно дополняет признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что ''вы не слышали''»,— написала Захарова в своем телеграм-канале.

В декабре 2022 года Меркель, выступавшая в роли посредника при заключении Минских соглашений, назвала эти договоренности «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «именно это дало Украине бесценное время».

Президент России Владимир Путин позднее заявил, что эти слова Меркель стали для него абсолютно неожиданными и разочаровывающими.