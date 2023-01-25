Россиянам показали телевизионное обращение Зеленского

Телевизионное обращение президента Украины Владимир Зеленского показали в некоторых российских регионах. В частности, трансляция велась в Крыму, Краснодарском крае и Белгородской области.

Обращение украинского лидера было показано по федеральным телеканалам «СТС», «ТНТ», «ТВ-3» и некоторым другим. В своем обращении Зеленский заявил, что ВСУ вскоре вернет территории, которые ранее были в составе Украины.

Пресс-службе правительства Белгородской области уточнила, что произошла несанкционированная замена сигнала со спутника. Оперативные дежурные через некоторое время перевели каналы на прием сигнала с резервного спутника.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объяснил инцидент на полуострове хакерской атакой. «Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание и запускают клоуна»,— написал он.