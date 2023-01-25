Названы главные ошибки при зарядке смартфона

Заряжая смартфоны неправильно, можно ускорить деградацию аккумулятора смартфона. Эксперты ретейлера DNS назвали основные ошибки, которые пользователи совершают при зарядке гаджетов.

Многие считают, что перед зарядкой смартфон должен полностью разрядиться. Затем его заряжают до 100% и снова пользуются до критического уровня. На самом деле такой режим вреден для устройств.

Дело в том, что современные литиево-ионные и литиево-полимерные батареи плохо переносят разряд в ноль или полный заряд. Так, при нулевом уровне смартфон может уйти в «глубокий разряд».

Так называют блокировку электрической цепи при критически низком уровне заряда. С каждой такой разрядкой батарея телефона уменьшает свой изначальный объем. А при зарядке до полной емкости аккумулятор становится менее стабильным и быстрее изнашивается.

Оставлять смартфон включенным в розетку на всю ночь тоже вредно — несмотря на то, что встроенный контролер при достижении 100% прекращает подачу электроэнергии, заряд после этого начинает постоянно скакать от 99% до 100%, вызывая дополнительный износ большим количеством микроциклов зарядки.

Для сохранения максимальной эффективности специалисты рекомендуют использовать частичный заряд — от 20-30% до 70-80%. Как только емкость аккумулятора снижается до 30%, гаджет ставится на зарядку и снимается после достижения уровня 80%.