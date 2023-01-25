Россияне стали массово получать фальшивые квитанции на уплату таможенных платежей за покупки товаров за границей, сообщает Федеральная таможенная служба.

Ведомство напоминает, что настоящие квитанции таможенных органов формируются исключительно на русском языке, а также содержат набор обязательных данных, которые можно проверить.

Так, в них должны быть указаны: подлежащая уплате сумма; реквизиты таможенного приходного ордера; реквизиты счета для перечисления таможенных и иных платежей в текстовом и закодированном виде (QR-код).

Кроме того, граждане могут сверить формы квитанций, которые вызывают у них сомнения, с приказом Федеральной таможенной службы от 25 февраля 2013 года №350 и Минфина России от 11 сентября 2020 года №190н.