Германия передаст Украине танки Leopard 2

Правительство ФРГ передаст Киеву 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины, сообщается на сайте правительства страны.

«Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне»,— подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.

Германия также предоставит ВСУ боеприпасы, обучит украинских военных для использования вооружения и выдаст другим странам лицензии на поставки Leopard на Украину, отмечается в сообщении.

Отмечается, что передача 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера — лишь «первый шаг». Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard 2. По предварительным данным, всего речь идет о поставках порядка 100 танков.