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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Германия передаст Украине танки Leopard 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Theo Stikkelman / Attribution License

Правительство ФРГ передаст Киеву 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков Вооруженным силам Украины, сообщается на сайте правительства страны.

«Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне»,— подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.

Германия также предоставит ВСУ боеприпасы, обучит украинских военных для использования вооружения и выдаст другим странам лицензии на поставки Leopard на Украину, отмечается в сообщении.

Отмечается, что передача 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера — лишь «первый шаг». Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard 2. По предварительным данным, всего речь идет о поставках порядка 100 танков.

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Топ комментариев

GammiPluh

Иркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...

pepelmetal

"В итоге на поле бое решать будет выучка экипажей и тактика применение машин" И так понятно что наши...

Nik3316

он видел Минские соглашения и потом комментарий на них от подписантов, что они для них значили...

pepelmetal

Ну сгорят эти танки, как и рогульские