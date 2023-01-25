Ученые объяснили парадокс темного неба

Многих людей интересует вопрос, почему ночное небо темное. Ведь после захода Солнца на небе появляются звезды — а их количество в нашей галактике Млечный путь может достигать 400 миллиардов.

При таком количестве звезд в космическом пространстве любой участок неба ночью должен быть заполнен мириадами светил, а небо — ослепительно ярким. Однако в реальности людям даже в идеальных условиях видны только порядка 9 тысяч звезд.

В науке это явление называется парадоксом Ольберса — в честь немецкого астронома, который озадачился данным противоречием. При этом у этого парадокса есть простое объяснение — все дело в двух ключевых факторах.

Так, возраст нашей Вселенной — около 13,8 миллиардов лет. Поэтому звезды вне этого радиуса остаются невидимыми из-за того, что свет от них еще не достиг Земли. Светила действительно заполняют все небо — но ярче оно станет еще не скоро.

Кроме этого, Вселенная постоянно расширяется, что приводит к так называемому красному смещению — длина световой волны от удаляющихся от Земли звезд увеличивается и смещается в сторону красной части электромагнитного спектра.

В результате излучение от таких звезд растягивается так сильно, что становится инфракрасным. Глаза человека такой свет не видят, поэтому слишком удаленные от нашей планеты фактически невидимы без специального оборудования.