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Мастер назвал самые надоедливые тату

Источник:
Sibnet.ru
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Татуировка
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Люди хотят удалить некачественные, банальные, запрещенные татуировки, сообщил Sibnet.ru основатель тату-студии ErmakTattoo Владимир Ермак.

«Некачественные тату, это самое основное, что людей толкает на избавление от татуировок. Ошибки молодости, как говорится», — сказал Ермак.

Он отметил, идет тренд на избавление от татуировок с экстремистской символикой, имен вторых половинок и «разного рода бесконечностей».

По словам мастера, удаление татуировок — это долго, дорого и больно. Промежутки между сеансами составляют 45 дней. Минимальное количество сеансов для удаления — 7-8. Поэтому лучше изначально выбирать татуировки, которые не стыдно будет носить.

«Мое мнение, что гораздо лучше прислушиваться к мастеру, чтобы не приходилось удалять татуировки. Это очень важно. Никто не идет к стоматологу, чтобы потом ему говорить «хочу так, и мне не важно, что это не красиво. Тогда будет меньше людей, которым требуется удаление», — сказал Ермак.

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