Сон с включенным светом оказался смертельно опасен

Даже умеренное воздействие света во время сна вредит здоровью человека, доказали американские ученые. Специалисты рекомендуют во время сна не пользоваться ночниками и обязательно выключать все источники света.

Лабораторные исследования подтвердили, что искусственное освещение негативно влияет на частоту сердечных сокращений. Это связано с тем, что в симпатическую нервную систему человека встроен механизм, который заставляет сердце биться чаще при воздействии дневного света на сетчатку глаз. В результате растет риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Искусственный свет также влияет на резистентность организма к инсулину. Возникает состояние, когда клетки мышц, жира и печени плохо реагируют на инсулин и не могут использовать глюкозу из крови для получения энергии. Поджелудочная железа в итоге начинает вырабатывать больше инсулина, что приводит к высокому уровню сахара в крови.

Даже слабый ночник негативно влияет на естественные биоритмы. Дело в том, что в глазах человека расположены специальные фоторецепторы, которые отвечают за выделение в эпифизе гормона мелатонина. После наступления темноты концентрация мелатонина в организме постепенно повышается.

При ярком освещении мелатонин разрушается. Между тем этот гормон защищает от преждевременного старения и возникновения раковых заболеваний. Низкий уровень мелатонина ухудшает иммунитет и приводит к сбоям в пищевом поведении, отмечают исследователи.