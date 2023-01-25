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Закон об общенациональном запрете TikTok анонсирован в США

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение TikTok
Приложение TikTok
Фото: © Sibnet.ru

Сенатор-республиканец Джош Хоули считает, что TikTok представляет собой лазейку Китая в жизнь американцев, угрожает конфиденциальности и здоровью и анонсировал закон о полном запрете соцсети на территории США.

«TikTok это черный ход Китая в жизни американцев. Он угрожает частной жизни наших детей, а также их психическому здоровью. В прошлом месяце Конгресс запретил его на всех правительственных устройствах. Теперь я введу закон о запрете этого по всей стране», — написал Хоули в Twitter.

Пользователи отреагировали на предложение двояко. Некоторые уверены в слежке Китая за гражданами США и поддерживают инициативу. Они считают TikTok инструментом воздействия на молодежь и сравнивают его с советской пропагандой.

Другая часть пользователей высказалась о том, что TikTok нужно не запрещать, а правильно регулировать. Для воспитания детей, по их мнению, одинаково вредны абсолютно все соцсети, и большую роль в этом плане сыграет, например, запрет учителям носить синие волосы, нежели блокировка площадки.

На TikTok уже наложены частичные ограничения в США. С 17 января свыше 20 штатов запретили использовать соцсеть госслужащим. Это коснулось и других приложений китайского происхождения, например, WeChat и AliPay.

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