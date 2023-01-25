Заменит ли юань доллар в России

Юань в последние месяцы постепенно наступает на позиции доллара. Объем торгов китайской валютой на Мосбирже растет в геометрической прогрессии, вплотную приблизившись к долларовому.

«Привычные для операций и накоплений валюты — доллар, евро, фунт — становятся "токсичными" в банках для российских компаний и частных пользователей. Они ограничены в использовании, переводах, по ним высокие комиссии, есть риски блокировки», — сказал «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

По его словам, «юань менее подвержен таким опасностям». В новой структуре Фонда национального благосостояния доля юаня поднялась вдвое — до 60%. «Минфин по новому бюджетному правилу с 13 января осуществляет покупку-продажу именно юаней для снижения зависимости бюджета от колебаний нефтяных цен», — отметил Гойхман.

Но есть и обратная сторона. Будучи валютой развивающейся страны, юань достаточно волатилен. Его роль в мире ограничена: он не является полноценной конвертируемой валютой. Использовать юани как базовую валюту и основу для курса рубля невозможно, считают эксперты.