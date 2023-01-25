НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Заменит ли юань доллар в России

Источник:
«Известия»
369 3

Юань в последние месяцы постепенно наступает на позиции доллара. Объем торгов китайской валютой на Мосбирже растет в геометрической прогрессии, вплотную приблизившись к долларовому.

«Привычные для операций и накоплений валюты — доллар, евро, фунт — становятся "токсичными" в банках для российских компаний и частных пользователей. Они ограничены в использовании, переводах, по ним высокие комиссии, есть риски блокировки», — сказал «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

По его словам, «юань менее подвержен таким опасностям». В новой структуре Фонда национального благосостояния доля юаня поднялась вдвое — до 60%. «Минфин по новому бюджетному правилу с 13 января осуществляет покупку-продажу именно юаней для снижения зависимости бюджета от колебаний нефтяных цен», — отметил Гойхман.

Но есть и обратная сторона. Будучи валютой развивающейся страны, юань достаточно волатилен. Его роль в мире ограничена: он не является полноценной конвертируемой валютой. Использовать юани как базовую валюту и основу для курса рубля невозможно, считают эксперты.

Еще по теме
Конфискация активов России бумерангом ударит по Западу
Мошенники списывают деньги с карт при устройстве на работу
Где в России оформить карту UnionPay
Госдума рассмотрит законопроект о самозапрете на кредиты
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»
Зеленский нашел новое оружие против России
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Обсуждение (3)
О самом главном
В чем сила крещенской воды?
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Все статьи
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Власти Украины не просто преступники, они по большому счёту отмороженные кровавые шизофреники. Таких...

mosquito__2010

Даже гимн как бы намекает что Украине вилы.

GammiPluh

Иркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...

Nik3316

он видел Минские соглашения и потом комментарий на них от подписантов, что они для них значили...