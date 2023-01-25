Android будет блокировать установку устаревших приложений

Google ужесточит контроль за актуальностью устанавливаемых приложений. Система Android будет запрещать устаревшие программы, даже если их пытаются распаковать из APK-файла.

Издание 9To5Google заметило, что в исходном коде Android 14 есть системные компоненты, позволяющие блокировать установку устаревшего софта из любых источников. Ограничение вводится в целях безопасности, чтобы злоумышленники не могли использовать старые приложения для обхода системы защиты.

На старте в Android 14 будут заблокированы только очень старые версии приложений, впоследствии под блокировку попадет весь софт, разработанный до Android 6.0 включительно.

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Ограничение не будет обязательным и запланировано, что его можно будет выключить с помощью специального флажка или через командную строку. Подобный способ существенно снижает вероятность установки вредоносного ПО по случайности.