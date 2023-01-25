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Конфискация активов России бумерангом ударит по Западу

Источник:
Foreign Policy
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Золотые слитки
Золотые слитки
Фото: © Sibnet.ru

Конфискация замороженных российских активов в Европе поставит под угрозу западные компании, лишив их правовой защиты за рубежом, считает обозреватель Foreign Policy Элизабет Броу.

Эстония пообещала, что представит схему законной конфискации замороженных российских активов. Власти других стран с энтузиазмом подхватили эту инициативу. Они собираются направить эти средства на восстановление Украины.

Полная конфискация российских активов выглядит, конечно, заманчиво, но их экспроприация без доказательств криминального происхождения может поставить под угрозу сам западный бизнес, пишет Броу.

«Арест любого актива – жесткий правовой акт, требующий тщательного расследования на предмет наличия связи между владельцем данного актива с каким-то конкретным преступлением», — отметила обозреватель.

По ее словам, конфискация активов россиян без привязки их к конкретным преступлениям могла бы стать возможной в рамках вновь принятых норм, но это создало бы огромные риски для западных компаний, работающих в других странах по всему миру.

Экспроприация российской собственности создаст очень опасный прецедент и может «лишить западные компании и частных лиц за рубежом правовой защиты, которой Запад в течение десятилетий так старательно добивался от других мировых правительств», заключила Броу.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Действительно, зачем крепостным знать, сколько их у барина!

dymys

Сокрытие доходов, рука руку моет. Результат увидим позже.

mosquito__2010

Даже гимн как бы намекает что Украине вилы.

GammiPluh

Иркут, Алейников... а че ваши комментарии только после проверки отображаются, а так понимаю вы ребята...