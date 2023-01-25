Песков рассказал о контактах Путина и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил официальный представитель Дмитрий Песков.

Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже, сказал РИА Новости Песков. Тогда же президент России провел и двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

После этой встречи, как уточняется на сайте Кремля, Путин несколько раз созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах не поступало.

На вопрос, верно ли понимать, что уже несколько лет у главы государства не было ни личных, ни телефонных контактов с президентом Украины, Песков ответил утвердительно. «Верно», — заключил он.

Кремль ранее заявил, что перспектив для встречи Путина и Зеленского сейчас «не просматривается».