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Песков рассказал о контактах Путина и Зеленского

Источник:
РИА Новости
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Путин и Зеленский
Путин и Зеленский
Фото: © коллаж Sibnet.ru

Российский лидер Владимир Путин не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил официальный представитель Дмитрий Песков.

Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже, сказал РИА Новости Песков. Тогда же президент России провел и двусторонние встречи — с украинским лидером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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После этой встречи, как уточняется на сайте Кремля, Путин несколько раз созванивался с Зеленским — в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах не поступало.

На вопрос, верно ли понимать, что уже несколько лет у главы государства не было ни личных, ни телефонных контактов с президентом Украины, Песков ответил утвердительно. «Верно», — заключил он.

Кремль ранее заявил, что перспектив для встречи Путина и Зеленского сейчас «не просматривается».

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