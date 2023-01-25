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Wildberries изменит правила по возврату брака

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Wildberries изменит правила по возврату бракованных вещей, утверждать заявки будут продавцы, сообщает пресс-служба компании.

«Wildberries готовит крупное обновление сервиса возврата товаров по браку. Утверждать заявки от покупателей теперь будут сами продавцы, а в случае несогласия с решением клиенты смогут его обжаловать», — говорится в сообщении.

Ранее заявки рассматривали только представители Wildberries. В перспективе предприниматели также смогут совместно с покупателями определять размеры компенсаций за товары в зависимости от конкретной ситуации и состояния товара, что позволит продавцам полностью управлять ассортиментом, а также напрямую взаимодействовать с потребителями.

«Новый функционал проверки товара в ближайшее время будет доступен в личном кабинете в разделе "Проверка товара". В планах Wildberries — дальнейшее развитие сервиса и расширение возможностей его функционала», — добавляется в сообщении.

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