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Decathlon продаст свои активы в России

Источник:
РБК
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Фото: MarSaf / CC0

Французская сеть спортивных товаров Decathlon решила продать свои активы в России и приступила к поискам покупателя. 

Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком, рассказали РБК источники в ретейле. По данным консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России владеет не менее 135 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости. Основная часть — это отдельно стоящие гипермаркеты.

Холдинг имеет в стране два основных юрлица «Октоблу» и «Блу Хаус». Выручка первого за 2021 год составила 28,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,5 миллиарда рублей. Выручка второго — 948,6 миллиона рублей, прибыль — 123,5 миллиона рублей.

Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценил бизнес Decathlon в России в 13–15 миллиарда рублей.

Decathlon объявила о приостановке работы в России 26 марта. На следующий день были закрыты все магазины сети, включая российский интернет-магазин.

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