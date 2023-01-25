Decathlon продаст свои активы в России

Французская сеть спортивных товаров Decathlon решила продать свои активы в России и приступила к поискам покупателя.

Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком, рассказали РБК источники в ретейле. По данным консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России владеет не менее 135 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости. Основная часть — это отдельно стоящие гипермаркеты.

Холдинг имеет в стране два основных юрлица «Октоблу» и «Блу Хаус». Выручка первого за 2021 год составила 28,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,5 миллиарда рублей. Выручка второго — 948,6 миллиона рублей, прибыль — 123,5 миллиона рублей.

Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценил бизнес Decathlon в России в 13–15 миллиарда рублей.

Decathlon объявила о приостановке работы в России 26 марта. На следующий день были закрыты все магазины сети, включая российский интернет-магазин.