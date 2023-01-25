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Хлеб спасет от слез при нарезке лука

Источник:
Sibnet.ru
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Лук
Фото: © Sibnet.ru

Блогер Дастин Хедли, известный в соцсетях под ником That40yearguy, показал необычный способ избежать слез при нарезке лука и вызвал интерес в интернете.

На видео он нарезает лук и держит во рту кусок хлеба. При этом слезы у него не наворачиваются.

«То есть вы хотите сказать, что все 40 лет, что я рыдал, нарезая лук, я мог бы делать это? Не могу поверить, что это правда работает», — цитирует блогера The Sun.

Видео Дастина Хедли собрало тысячи комментариев, в которых люди объясняли принцип действия хлеба. Так, по мнению одного из комментаторов, хлеб впитывает содержащуюся в луке серу, которая раздражает глаза.

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Жизнь #Еда
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