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Мошенники списывают деньги с карт при устройстве на работу

Источник:
Sibnet.ru
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Банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Мошенники изобрели новый способ похищать деньги с карт, они это делают во время устройства на работу, сообщила финансовый блогер Ксения Падерина.

Схема мошенников заключается в том, что человека находят на сайте по поиску работы. Ему предлагают онлайн-собеседование на удаленную работу. Собеседование проводится в Zoom, человека просят ввести данные с банковских карт, чтобы ему перечислили на них деньги. Но карты не проходят, и он вводит данные со всех карт.

Сами данные ничего не дают, но собеседование идут онлайн, и на видео мошенники видят карту со всех сторон, пока данные вводятся. Затем идут списания с карт.

«Если вдруг у кого-то произойдет такая ситуация, то надо сразу блокировать абсолютно все счета этого банка и предполагаемых, что могли засветить», — написала в телеграм-канале Падерина.

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