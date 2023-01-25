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Мужчины с ожирением не получат эффекта от виагры

Источник:
Sibnet.ru
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Таблетки
Фото: © Sibnet.ru

Ожирение может стать причиной импотенции, кроме того на мужчину с лишним весом не подействует виагра, сообщила эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

«Начну сразу с главного: на людей с ожирением виагра, левитра и прочий сиалес (тоже лекарство от эректильной дисфункции) может не действовать», — написала в телеграм-канале Павлова.

Она объяснила механизм. По словам врача, когда эндотелий (внутренняя выстилка сосудов) здоров, вырабатывает фермент NO-синтаза, который действует на аминокислоту L-аргинин, а затем вырабатывается оксид азота. А оксид азота, воздействуя на другие специфические вещества, заставляет стенки сосудов то расслабляться, то приходить в тонус. Так, оксид азота дирижирует эрекцией.

Продолжительность эрекции контролирует фосфодиэстераза пятого типа. Виагра, левитра, сиалес блокируют этот фермент, тем самым продлевают эрекцию.

«Но у мужчин с ожирением эндотелий поврежден. И чем ожирение сильнее, тем урон значительнее. Получается, что виагре просто не с чем работать. Если добавить к этому проблемы с тестостероном, и мы получим диагноз, о котором нельзя говорить – импотенцию», — добавила врач.

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