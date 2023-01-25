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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль отреагировал на слухи о новой волне мобилизации

Источник:
ТАСС
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Информация американского телеканала CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

СNN ранее со ссылкой на источники в западных властных кругах сообщил о признаках того, что якобы президент России Владимир Путин рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек. Проводится вторая волна мобилизации будет «более тихо, чем первая», уточнил телеканал.

На вопрос, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и слухи в соцсетях, Песков ответил утвердительно. «Да. Является», — заявил он ТАСС.

28 октября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. Впоследствии Путин подтвердил завершение мобилизации в стране, заявив, что «она завершена, точка поставлена».

В конце прошлого года президент России лично опровергал слухи о якобы возможной новой волне мобилизации. По его словам, имеющихся военнослужащих достаточно.

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Оборона #Армия #Военная политика
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Топ комментариев

Uynachalnica

Действительно, зачем крепостным знать, сколько их у барина!

dymys

Сокрытие доходов, рука руку моет. Результат увидим позже.

Alhazred

"Украинские военные рассчитывают получить британские танки Challenger 2, американские Abrams и немецкие...

Snikolas

Уже ничто не поможет украине ей вилы как не крути.