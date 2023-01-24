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Крысы раскрыли генетическое будущее мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Airwolfhound / CC BY-SA 2.0

Вырождение Y-хромосомы не приведет к исчезновению мужчин, выяснили японские ученые. Исследователи изучили щетинистых крыс, самцы которых уже лишились мужской хромосомы, однако продолжают появляться на свет.

Пол человека и других млекопитающих определяется геном, содержащимся в Y-хромосоме. Наличие этой хромосомы с геном SRY делает эмбрион мужчиной. Если человек наделен генотипом XX, то биологически он женщина, говорится в статье, опубликованной журналом Proceedings of the National Academyof Science.

Если X содержит около 900 генов, то Y — всего около 55. Такой размер делает хромосому неустойчивой, она теряет примерно по пять генов каждые миллион лет из-за мутаций. По расчетам специалистов, в ходе эволюционных изменений она полностью исчезнет примерно через 11 миллионов лет.

В результате мужчины перестанут рождаться, все новорожденные станут девочками. Однако ученые считают, что шансы выжить у мужчин есть — для доказательства они изучили грызунов, которые давно лишились Y-хромосомы, однако все равно имеют в популяции самцов.

Большинство генов с Y-хромосомы у щетинистых крыс были перемещены в другие хромосомы. При этом разница в геномах между самцами и самками в популяции была ничтожной. Это приводило к тому, что животные разных полов были практически неотличимы друг от друга.

Исследователи считают, что в ходе эволюции человечество научится обходиться без Y-хромосомы, а появление мужчин будет происходить с помощью иного генетического механизма. Правда, физическая разница между мужчинами и женщинами в результате этого будет сильно сглажена.

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