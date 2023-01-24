Объявлены номинанты премии «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов за свою ежегодную премию «Оскар». Лидером по количеству номинаций стал фильм «Все везде и сразу» — он заявлен в одиннадцати категориях.

За награду в номинации «Лучший фильм» поборются фильмы «Аватар: Путь воды», «Фабельманы», «Банши Инишерина», «Все везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик», «Тар», «Элвис», «База Лурмана», «Треугольник печали», «Женщины говорят» и «На Западном фронте без перемен».

Среди номинантов оказался документальный фильм «Навальный» Дэниела Роэра, транслировавшийся на HBO Max. Также в категорию «Лучший документальный короткометражный фильм» включили российскую ленту «Выход».

Лучшим режиссером может стать Мартин МакДона («Банши Инишерина»), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все везде и сразу»), Стивен Спилберг («Фабельманы»), Тодд Филд («Тар»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали»).

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Кейт Бланшетт за фильм «Тар», Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

Лучшим актером может стать Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце мое») или Билл Найи («Жить»). Торжественная церемония вручения премии состоится 12 марта.