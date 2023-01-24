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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина объявила тотальную воздушную тревогу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andrew Butko / CC BY-SA 3.0

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины во вторник вечером, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины — от запада до востока. Власти регионов призывают граждан срочно пройти в укрытия. Президент Владимир Зеленский ранее сообщил об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны в результате ударов.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.

Последняя подтвержденная Минобороны РФ атака произошла 14 января: по данным ведомства, тогда был нанесен «ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».

Тема: Военная операция на Украине
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Uynachalnica

Действительно, зачем крепостным знать, сколько их у барина!

Snikolas

Уже ничто не поможет украине ей вилы как не крути.

Alhazred

"Украинские военные рассчитывают получить британские танки Challenger 2, американские Abrams и немецкие...

dymys

Сокрытие доходов, рука руку моет. Результат увидим позже.