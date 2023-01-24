Украина объявила тотальную воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины во вторник вечером, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины — от запада до востока. Власти регионов призывают граждан срочно пройти в укрытия. Президент Владимир Зеленский ранее сообщил об уничтожении половины энергетической инфраструктуры страны в результате ударов.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.

Последняя подтвержденная Минобороны РФ атака произошла 14 января: по данным ведомства, тогда был нанесен «ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».