ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»

Частная военная компания «Вагнер» показала эффективность в боях в районе Артемовска и представляет уникальную угрозу, так как ВСУ сложно противостоять бойцам ЧВК, говорится в декабрьском отчете украинской военной разведки.

В документе утверждается, что ЧВК «Вагнер» «представляет собой уникальную угрозу в ближнем бою, даже если несет огромные потери». Штурмовые группы не отступают с позиций без команды и продолжают боевые действия до достижения цели, передает CNN со ссылкой на отчет.

Согласно отчету, бойцы «Вагнера» действуют мобильными группами, используя РПГ и разведданные, полученные с беспилотников в реальном времени. Также члены группы пользуются коммуникационным оборудованием от американской компании Motorola.

По данным Минобороны РФ, бойцы ЧВК участвовали во взятии ряда населенных пунктов в ДНР в районе Артемовска. В частности, они штурмовали Соледар. Город в итоге был взят российскими войсками.