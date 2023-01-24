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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЧВК «Вагнер» посчитали «уникальной угрозой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Частная военная компания «Вагнер» показала эффективность в боях в районе Артемовска и представляет уникальную угрозу, так как ВСУ сложно противостоять бойцам ЧВК, говорится в декабрьском отчете украинской военной разведки.

В документе утверждается, что ЧВК «Вагнер» «представляет собой уникальную угрозу в ближнем бою, даже если несет огромные потери». Штурмовые группы не отступают с позиций без команды и продолжают боевые действия до достижения цели, передает CNN со ссылкой на отчет.

Согласно отчету, бойцы «Вагнера» действуют мобильными группами, используя РПГ и разведданные, полученные с беспилотников в реальном времени. Также члены группы пользуются коммуникационным оборудованием от американской компании Motorola.

По данным Минобороны РФ, бойцы ЧВК участвовали во взятии ряда населенных пунктов в ДНР в районе Артемовска. В частности, они штурмовали Соледар. Город в итоге был взят российскими войсками.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

Uynachalnica

Действительно, зачем крепостным знать, сколько их у барина!

Snikolas

Уже ничто не поможет украине ей вилы как не крути.

Alhazred

"Украинские военные рассчитывают получить британские танки Challenger 2, американские Abrams и немецкие...

dymys

Сокрытие доходов, рука руку моет. Результат увидим позже.