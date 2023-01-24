Герасимов назвал Финляндию новой угрозой

Валерий Герасимов назвал две новые угрозы России — стремление Финляндии и Швеции в НАТО и использование Украины как инструмента для гибридной войны

Стремление Финляндии и Швеции в НАТО, а также использование Украины как инструмента для гибридной войны с Россией стали новыми угрозами для России, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать План строительства и развития Вооруженных сил», — сказал Герасимов в интервью газете «Аргументы и факты».

В частности, будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, сформированы три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии у границ Финляндии.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, но процесс их присоединения к альянсу заблокировали Турция и Венгрия.