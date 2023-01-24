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Правила выезда за границу предложили ужесточить

Источник:
ТАСС
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Фото: © пограничная служба ФСБ России

Госдума рассмотрит законопроект, который обязывает предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте. Поправки затронут как перевозчиков, так и частных лиц.

В случае одобрения документ вступит в силу уже с 1 марта 2023 года. Водители смогут зарезервировать дату и время проезда через границу через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, пишет ТАСС.

При этом заявитель не сможет выбрать подходящее для себя время, если оно уже забронировано другими гражданами. Изменения касаются не только автомобилей, которые принадлежат россиянам, но и машин иностранных граждан.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, который ранее внес соответствующие поправки в нижнюю палату, рассказал РБК, что изменения касаются только грузовых перевозок. Однако в опубликованном проекте документа таких уточнений нет.

Порядок резервирования времени и пересечения границы определит правительство. Также планируется утвердить требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска через границу.

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