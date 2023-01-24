Социолог спрогнозировал, когда в России исчезнет отчество

Потеря отчества жителям России не грозит в ближайшие несколько десятилетий, сообщил Sibnet.ru социолог, доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков.

Отказ от употребления отчества в повседневном общении можно наблюдать в российских компаниях. А в СМИ уже давно без отчества пишут даже первых лиц.

Башлыков отметил, что кроме выражения уважения, допустим, к человеку старшему по возрасту, использование отчества в деловом общение демонстрирует наличие определенной социальной иерархии — безусловное обращение по отчеству к представителю более высокого ее уровня.

Социолог считает, что по отчеству обращаются к тем, кто выполняет важные социальные функции: например, врачам или педагогам, независимо от возраста. А в любой официальной документации отчество важный элемент, способствующий точной идентификации человека.

«Представляется, что в ближайшие 20-30 лет глобальных изменений в российской культуре и практике коммуникации все-таки не произойдет, и жители России не утратят своих отчеств», — спрогнозировал Башлыков.