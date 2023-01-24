Украина предложила Белоруссии пакт о ненападении

Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом глава государства не уточнил, когда и кем было озвучено это предложение.

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели», — сказал Лукашенко.

В январе Украина начала возводить укрепления в граничащей с Белоруссией Ровенской области. Часть украинских войск отвели на север страны к белорусской границе. До этого Украина взорвала почти все мосты на границе двух стран.

В октябре 2022 года Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин при личной встрече после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге договорились о создании объединенной войсковой группировки.