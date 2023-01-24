M&M's потеряет аудиторию из‑за отказа от Красного и Желтого в рекламе

Бренд M&M's компании Mars откажется от использования в рекламе персонажей Красного и Желтого. Эксперт отметил, что такое решение приведет к потере аудитории у конфет на Востоке и в России.
Компания отказалась от таких гендерных
обращений, таких как «мисс» и «мистер». Два женских персонажа, Зеленая и
Коричневая, начали носить гендерно нейтральную обувь: кроссовки и туфли с более
низким каблуком. Это не понравилось покупателям.
«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые spokescandies (конфеты-персонажи). Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь понимаем: даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — цитирует издание Wall Street Journal сообщение бренда.
Пресс-секретарь M&M's заявила, что комик и актриса Майя
Рудольф займет место «говорящих конфет» в качестве представителя бренда и
сыграет главную роль в рекламе, которая выйдет в феврале.
«Понятно, что данное решение было спущено сверху. Непонятно другое, чем страдают люди, которых оскорбила реклама шоколадных конфет? Ответ, видимо, здесь кроется в либерализации всего и вся. Как обычно это и происходит на Западе», — сказал Sibnet. ru независимый пиар-агент Алексей Чернышов.
Он отметил, что M&M's потеряет значительную часть аудитории, в том числе в странах Востока, где к женщинам особое отношение. «В России тоже потеряют. Многие с детства привыкли к данным персонажам. А привычка — дело серьезное», — добавил Чернышов.
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