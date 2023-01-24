M&M's потеряет аудиторию из‑за отказа от Красного и Желтого в рекламе

Бренд M&M's компании Mars откажется от использования в рекламе персонажей Красного и Желтого. Эксперт отметил, что такое решение приведет к потере аудитории у конфет на Востоке и в России.

Компания отказалась от таких гендерных обращений, таких как «мисс» и «мистер». Два женских персонажа, Зеленая и Коричневая, начали носить гендерно нейтральную обувь: кроссовки и туфли с более низким каблуком. Это не понравилось покупателям.



«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые spokescandies (конфеты-персонажи). Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь понимаем: даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — цитирует издание Wall Street Journal сообщение бренда.

Пресс-секретарь M&M's заявила, что комик и актриса Майя Рудольф займет место «говорящих конфет» в качестве представителя бренда и сыграет главную роль в рекламе, которая выйдет в феврале.



«Понятно, что данное решение было спущено сверху. Непонятно другое, чем страдают люди, которых оскорбила реклама шоколадных конфет? Ответ, видимо, здесь кроется в либерализации всего и вся. Как обычно это и происходит на Западе», — сказал Sibnet. ru независимый пиар-агент Алексей Чернышов.

Он отметил, что M&M's потеряет значительную часть аудитории, в том числе в странах Востока, где к женщинам особое отношение. «В России тоже потеряют. Многие с детства привыкли к данным персонажам. А привычка — дело серьезное», — добавил Чернышов.