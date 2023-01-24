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Telegram получил функцию перевода каналов

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram тестирует возможность перевода постов всего канала. Опция доступна в клиенте мессенджера для macOS только для обладателей Premium-подписки.

Кнопка массового перевода появится, если посты написаны на языке, отличном от выбранного в настройках, сообщает телеграм-канал Beta Info, обнаруживший нововведение в бета-версии клиента для macOS. После нажатия все посты будут переведены на язык по умолчанию.

Опция отключается для выбранных языков. Их можно добавить в исключение и Telegram не будет предлагать перевод. Это удобно, например, для билингвов и полиглотов или при изучении иностранного языка с помощью мессенджера.

Фото: © Telegram Info

Функция перевода всех сообщений канала доступна только пользователям с Premium-подпиской. Базовый перевод отдельных постов доступен всем пользователям мобильных клиентов для Android и iOS, он вызывается из контекстного меню сообщения.

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