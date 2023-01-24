Арестович назвал гимн Украины источником национальной катастрофы

Гимн Украины стал источником «национальной катастрофы», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Там есть очень любопытные строчки. Звучат они так: "души и тела свои положим за свободу". Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Что будет в мире после "победы"? Там же есть только "мы положим душу и тело", и что дальше?» — сказал Арестович в интервью, опубликованном в его Youtube-канале.

По его словам, формулировка «положим душу и тело» фактически означает, что граждане страны готовы воевать, пока они все не умрут. По его словам, идея, заложенная в этих строчках, в сочетании с позицией «убивать друг друга, лишь бы кто-то не счел себя новым гетманом» убийственна для украинцев.

В заключение политик отметил, что эти понятия содержат «национальную смерть, катастрофу» для украинцев.