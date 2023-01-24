Где в России оформить карту UnionPay

Карты китайской платежной системы UnionPay остались единственной работающей альтернативой Visa и Mastercard для поездок за рубеж.
Осенью 2022 года у национальной платежной системы «Мир» за пределами страны возникли сложности. И у россиян осталась одна надежда — карты UnionPay. Они позволяют расплачиваться и снимать деньги за рубежом, совершать покупки в иностранных магазинах.
При этом китайская платежная система ограничила работу в России своих карт, выпущенных за рубежом. Они перестали работать с российскими банками, находящимися под санкциями.Карты UnionPay, выпущенные в России, внутри страны работают без ограничений. Оформить их можно в следующих банках:
- Газпромбанке;
- Россельхозбанке;
- Почта Банке;
- Банке «Русский стандарт»;
- Банке «Зенит»;
- Банке «Солидарность».
Цена оформления — от 1 до 10 тысяч рублей, обслуживания — от бесплатного до 3 тысяч в год. Условия очень разнятся и поэтому лучше уточнить непосредственно в каждом конкретном банке.
Минусы
Но UnionPay имеет и ряд недостатков. Многие крупные зарубежные сервисы и магазины не принимают карты системы, выпущенные в России. Среди них: Amazon, Booking, eBay, Spotify, Netflix.
В числе других недостатков:
- карты слишком дороги;
- при снятии денег и оплате за границей возможна двойная конвертация с соответствующей комиссией;
- карты UnionPay российских банков не работают в сервисах Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.
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