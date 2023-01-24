Где в России оформить карту UnionPay

Карты китайской платежной системы UnionPay остались единственной работающей альтернативой Visa и Mastercard для поездок за рубеж.

Осенью 2022 года у национальной платежной системы «Мир» за пределами страны возникли сложности. И у россиян осталась одна надежда — карты UnionPay. Они позволяют расплачиваться и снимать деньги за рубежом, совершать покупки в иностранных магазинах.

При этом китайская платежная система ограничила работу в России своих карт, выпущенных за рубежом. Они перестали работать с российскими банками, находящимися под санкциями.

Карты UnionPay, выпущенные в России, внутри страны работают без ограничений. Оформить их можно в следующих банках:

- Газпромбанке;

- Россельхозбанке;

- Почта Банке;

- Банке «Русский стандарт»;

- Банке «Зенит»;

- Банке «Солидарность».

Цена оформления — от 1 до 10 тысяч рублей, обслуживания — от бесплатного до 3 тысяч в год. Условия очень разнятся и поэтому лучше уточнить непосредственно в каждом конкретном банке.

Минусы

Но UnionPay имеет и ряд недостатков. Многие крупные зарубежные сервисы и магазины не принимают карты системы, выпущенные в России. Среди них: Amazon, Booking, eBay, Spotify, Netflix.

В числе других недостатков:

- карты слишком дороги;

- при снятии денег и оплате за границей возможна двойная конвертация с соответствующей комиссией;

- карты UnionPay российских банков не работают в сервисах Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.