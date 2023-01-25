Александру Петрову исполнилось 33 года: успехи актера

Александр Петров пять лет назад стал одним из самых востребованных актеров России. В 2017 году Петров делился своими планами на будущее, мечтая об «Оскаре», а в 2018 году вышло рекордное число фильмов с его участием. Чего добился Петров к 33 годам.

25 января Александр Петров празднует 33-й день рождения. За 12 лет актерской карьеры он снялся почти в 60 проектах, и может похвастаться работой у голливудского режиссера Люка Бессона.

Петров пять лет назад

В 2016 году Александр Петров стремительно поднялся на киноолимп со своей главной ролью в «Полицейском с Рублевки». Актер раздавал интервью, в которых откровенничал и смело заявлял, что мечтает сниматься в Голливуде и получить «Оскар».

Петрова упрекали в однообразии ролей. Например, что его герои в «ЗКД», «Методе» и «Полицейском с Рублевки» ничем друг от друга не отличаются. Вскоре актер исправил эту ситуацию.

В 2018 году вышло самое большое количество фильмов и сериалов с участием Александра Петрова. Тогда он сыграл в девяти проектах: «Лед», «Sпарта», «Гоголь. Вий», «День до», «Гоголь. Страшная месть», «Звоните ДиКаприо!», «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел», «Т-34».

В 2019 году Петров сделал шаг в сторону голливудской мечты. Он снялся в фильме Люка Бессона «Анна». В проекте Петрову досталась второстепенная, отрицательная роль. Актер остался доволен работой, а впечатлениями о съемках и Бессоне делился в интервью.

«Я только подсказывал иногда, раз мы в Москве снимали, что у нас вот это не так было, что вот тут неправда. Люк прислушивался, но все равно многое делал по-своему. Это же международный проект. Его посмотрят во всем мире, и какая-то там вывеска, понятная только русским, его не сильно волнует. Но он спрашивал, мы обсуждали, даже спорили. Это был очень интересный опыт», — делился Петров с «Кинорепортером».

Затем, в 2020 году вышли еще несколько мощных фильмов, где Петров сыграл ключевые роли. Это «Текст», «Герой» и спортивная драма «Стрельцов».

Петров сейчас

После творческой паузы в 2021 году, Петров вернулся в кино с новыми силами. Первой работой стал сериал «Надвое» Валерия Тодоровского, где его партнером стал Данила Козловский.

Впереди еще три крупные премьеры. 14 февраля выйдет эротическая драма «Непослушная», где Петров играет роль крупного бизнесмена.

На 2023 год запланирован выход фильма Клима Шипенко «Декабрь». В нем Петров перевоплотится в Сергея Есенина.

И еще одна победа Александра Петрова — фильм «Дворец» оскороносного режиссера Романа Полански. Какую роль в проекте получил Петров, пока неизвестно, но его коллегами по цеху стал Микки Рурк.