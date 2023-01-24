Госдума рассмотрит законопроект о самозапрете на кредиты

Госдума рассмотрит законопроект, который даст россиянам возможность установить себе запрет на получение кредитов и займов, сообщила пресс-служба Банка России.

Кредитные организации «концептуально согласились» с таким механизмом, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

«Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй», — пояснил Войлуков.

Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование.