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Госдума рассмотрит законопроект о самозапрете на кредиты

Источник:
РИА Новости
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Госдума рассмотрит законопроект, который даст россиянам возможность установить себе запрет на получение кредитов и займов, сообщила пресс-служба Банка России.

Кредитные организации «концептуально согласились» с таким механизмом, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

«Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй», — пояснил Войлуков.

Таким образом, банки, которые всегда запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, смогут увидеть выставленные ограничения на кредитование.

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Экономика #Деньги #Законы
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