Россия пострадала от потолка цен на нефть меньше, чем хотел Запад

Ценовой потолок на нефть оказался малоэффективен — доходы России снизились значительно меньше, чем предполагали авторы антироссийских санкций, считают эксперты авторитетной аналитической компании Kpler.

Страны «Большой семерки», ЕС и Австралия с 5 декабря 2022 года ввели потолок цен на поставляемую по морю российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Западным судам и страховым компаниям запретили обслуживать экспорт морем той российской нефти, которая продается выше потолка.

Москве удалось отбить первую атаку ценового потолка на российскую нефть, пологагают в Kpler. «Авторы ценовых ограничений, похоже, в очередной раз просчитались», — сказал в интервью Business Insider аналитик компании Виктор Катон. По его мнению, реальные поступления от продажи барреля нефти в российский бюджет могут превышать 60 долларов.

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После 24 февраля 2022 год России пришлось переориентировать нефтяные потоки на азиатские страны, главным образом, Индию и Китай. После введения потолка выяснилось, что «треугольник из России, Индии и Китая неплохо обходится без западных танкеров и западных страховых компаний», отметил Катон.

Аналитик пояснил, что уязвимое место ценового потолка заключается в том, что он распространяется лишь на первый шаг продажи российской нефти. Россия же с азиатскими партнерами построила комбинацию из собственной страховки, собственной доставки и своих торговых посредников.