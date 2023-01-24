НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия пострадала от потолка цен на нефть меньше, чем хотел Запад

Источник:
Business Insider
295 4
Фото: hemkes / Attribution License

Ценовой потолок на нефть оказался малоэффективен — доходы России снизились значительно меньше, чем предполагали авторы антироссийских санкций, считают эксперты авторитетной аналитической компании Kpler.

Страны «Большой семерки», ЕС и Австралия с 5 декабря 2022 года ввели потолок цен на поставляемую по морю российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Западным судам и страховым компаниям запретили обслуживать экспорт морем той российской нефти, которая продается выше потолка.

Москве удалось отбить первую атаку ценового потолка на российскую нефть, пологагают в Kpler. «Авторы ценовых ограничений, похоже, в очередной раз просчитались», — сказал в интервью Business Insider аналитик компании Виктор Катон. По его мнению, реальные поступления от продажи барреля нефти в российский бюджет могут превышать 60 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто такое нефтяной потолок. СПРАВКА

После 24 февраля 2022 год России пришлось переориентировать нефтяные потоки на азиатские страны, главным образом, Индию и Китай. После введения потолка выяснилось, что «треугольник из России, Индии и Китая неплохо обходится без западных танкеров и западных страховых компаний», отметил Катон.

Аналитик пояснил, что уязвимое место ценового потолка заключается в том, что он распространяется лишь на первый шаг продажи российской нефти. Россия же с азиатскими партнерами построила комбинацию из собственной страховки, собственной доставки и своих торговых посредников.

Еще по теме
ФРГ порадовалась избавлению от российской энергозависимости
Регионы Сибири вошли в топ самых устойчивых в стране
Евросоюз потратил рекордные деньги на закупку газа
Кремль заявил, что Россия пока не столкнулась с потолком цен
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский нашел новое оружие против России
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США
Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют
Обсуждение (4)
Картина дня
Россия пострадала от потолка цен на нефть меньше, чем хотел Запад
Лавров заявил о почти настоящей войне с Западом
Зеленский сообщил о массовых отставках в украинской власти
Госдума рассмотрит законопроект о самозапрете на кредиты
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Володин заявил об угрозе «глобальной трагедии» из‑за Украины
30
США посчитали, что Украине нужно оружие для ударов по Крыму
28
Первую линию обороны ВСУ взломали в Запорожье
27
Арестович впервые заявил о риске поражения Украины
25
Кремль заявил о развитии конфликта на Украине по восходящей