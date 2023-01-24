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Рождаемость в России упала до критических значений

Источник:
Sibnet.ru
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Новорожденный
Фото: © Sibnet.ru

Рождаемость в России продолжила падение, в первом полугодии 2022 года она сократилась на 6,3%, сообщает Росстат.

В 2021 году родились только 1,3 миллиона детей. Это меньший показатель за последние 10 лет. Самая низкая рождаемость с послевоенных лет в России была зафиксирована в 1999 году. Тогда родились 1,2 миллиона детей.

Расти рождаемость начала с 2002 года. В 2014 году был ее пик— за год родились почти два миллиона детей. С 2016 года началось движение вниз.

«В репродуктивных возрастах находится поколение конца девяностых, которое само по себе малочисленное. И эту ситуацию исправить нельзя, если только не будет притока молодых мигрантов. Остается только ждать и надеяться, что уже на подходе к репродуктивному возрасту более многочисленное поколение начала 2000-х», — сказала «Российской газете» заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Также среди причин падения рождаемости стали отсроченное деторождение: в среднем, женщины заводят первого ребенка в 26 лет. Это связано и с переездом в мегаполисы, где надо закрепиться, устроиться на работу и платить ипотеку. При рождении ребенка семья временно теряет доходы матери.

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