Зеленский сообщил о массовых отставках в украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных кадровых перестановках в украинской власти, при этом, не уточнив, кто из высокопоставленных чиновников покинет свой пост.

Решения приняты «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», приводит РБК слова Зеленского.

«Украинская правда» сообщила, что замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. На его место планируют назначить главу военно-гражданской администрации (ВГА) Киевской области Алексея Кулебу.

В отставку также уйдут главы ВГА Сумской области Дмитрий Живицкий, Днепропетровской области Валентин Резниченко, Запорожской области Александр Старух и Херсонской области Ярослав Янушевич, уточнило издание.

Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил информацию об увольнении Тимошенко. По его словам, также был уволен замгенпрокурора Алексей Симоненко. Он добавил, что ближе к февралю будут еще кадровые решения по правительству Украины.