Белую карточку показали впервые в истории футбола

Судья впервые в истории футбола показал белую карточку — в Португалии их ввели, чтобы поощрять участников матчей за честную игру.

Белая карточка появилась на матче четвертьфинала женского Кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом».

Во время игры одной из футболисток стало плохо, и на поле выбежали медицинские бригады обоих клубов. После того как врачи помогли спортсменке, арбитр Катарина Кампуш показала им белую карточку в качестве благодарности.

Фанаты на стадионе встретили такое решение арбитра аплодисментами.

Белые карточки — новая инициатива в Португалии. В отличие от желтых и красных, которые предназначены для наказания команд, белая карточка вместо этого показывается для похвалы клубов за честную игру.