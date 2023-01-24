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Новосибирцы стали больше тратить на вредные привычки

Источник:
Sibnet.ru
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Сеть ресторанов "Вкусно и точка"
Фото: © Sibnet.ru

Расходы на вредные привычки выросли на 13% у новосибирцев за год, они тратят больше денег на покупку алкоголя, курительные принадлежности, фаст-фуд, сообщает служба исследований hh.ru и СК «Росгосстрах Жизнь».

Среди тех новосибирцев, кто признал, что не всегда ведет здоровый образ жизни, к наиболее частым видам вредных привычек отнесли: сидячий образ жизни, слишком много времени отводится соцсетям, слишком много времени проводят за компьютером, курение, алкоголь, фаст-фуд.

Лишь 38% опрошенных заявили, что у них нет вредных привычек, причем чаще всего среди ответивших встречались медики, административный персонал и представители высшего менеджмента. Наоборот, реже всего такой ответ давали ИТ-специалисты, сотрудники ресторанно-гостиничного направления и рабочий персонала.

За последний год у 13% работников региона выросли расходы на вредные привычки. Еще 38% в среднем тратят ту же сумму, что и раньше. Треть опрошенных расходуют на вредные привычки 1-5 тысяч в месяц, еще 30% — не более 1 тысячи рублей, а 10% тратят 6-15 тысячи рублей.

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Экономика #Деньги #Новосибирск
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