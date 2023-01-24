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Вышел трейлер сериала «Шаляпин»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера исторической драмы «Шаляпин» состоится 13 февраля на канале «Россия», создатели проекта представили трейлер сериала.

«Шаляпин» — драматическая история жизни легендарного артиста. Впервые в кино покажут невероятную судьбу русского гения, чей голос пленил миллионы современников и навсегда стал мировым достоянием.

Сюжет сериала покажет жизнь Федора Шаляпина с детства до дней большой популярности артиста. Большая часть истории будет посвящена личной жизни певца и его любовным переживаниям.

В роли Федора Шаляпина Александр Горбатов. Также в сериале снялись Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Александр Яценко, Федор Лавров, Ян Цапник, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Катерина Шпица.

Премьера сериала «Шаляпин» состоится на канале «Россия» 13 февраля. После выхода проекта на ТВ, «Шаляпина» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

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