Доходы депутатов и сенаторов станут тайной

Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать уже с 1 марта текущего года, прежде их выкладывали в апреле для всеобщего доступа.

С 2023 года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев (сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и прочее), пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете Госдумы по госстроительству.

Информацию о том, что сведения о доходах депутатов и сенаторов, а также об их недвижимости и активах членов их семей, публиковаться больше не будут, изданию подтвердил глава этого комитета Павел Крашенинников. Он уточнил, что декларации перестанут публиковать с 1 марта.

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин своим указом разрешил не декларировать доходы чиновникам, а некоторым категориям служащих, которые принимают участие в «спецоперации» или выполняют связанные с ней задачи, разрешается вовсе не предоставлять эти сведения.

Согласно декларациям за 2021 год, которые были опубликованы в апреле 2022 года, самым богатым сенатором стал представитель Камчатки Валерий Пономарев — 4,2 миллиарда рублей. Из депутатов Госдумы самый богатый член фракции КПРФ Владимир Блоцкий — 3,5 миллиарда рублей.