НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Доходы депутатов и сенаторов станут тайной

Источник:
Sibnet.ru
318 2
Фото: © Sibnet.ru

Декларации депутатов и сенаторов перестанут публиковать уже с 1 марта текущего года, прежде их выкладывали в апреле для всеобщего доступа.

С 2023 года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев (сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и прочее), пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете Госдумы по госстроительству.

Информацию о том, что сведения о доходах депутатов и сенаторов, а также об их недвижимости и активах членов их семей, публиковаться больше не будут, изданию подтвердил глава этого комитета Павел Крашенинников. Он уточнил, что декларации перестанут публиковать с 1 марта.

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин своим указом разрешил не декларировать доходы чиновникам, а некоторым категориям служащих, которые принимают участие в «спецоперации» или выполняют связанные с ней задачи, разрешается вовсе не предоставлять эти сведения.

Согласно декларациям за 2021 год, которые были опубликованы в апреле 2022 года, самым богатым сенатором стал представитель Камчатки Валерий Пономарев — 4,2 миллиарда рублей. Из депутатов Госдумы самый богатый член фракции КПРФ Владимир Блоцкий — 3,5 миллиарда рублей.

Еще по теме
Путин учредил новый праздник
Пригожин назвал американцев «коллегами»
Кремль прокомментировал размещение ПВО на крышах Москвы
Стартовала подготовка к выборам президента России
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский нашел новое оружие против России
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США
Первую линию обороны ВСУ взломали в Запорожье
Обсуждение (2)
О самом главном
В чем сила крещенской воды?
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Все статьи
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Володин заявил об угрозе «глобальной трагедии» из‑за Украины
30
США посчитали, что Украине нужно оружие для ударов по Крыму
28
Первую линию обороны ВСУ взломали в Запорожье
27
Арестович впервые заявил о риске поражения Украины
25
Кремль заявил о развитии конфликта на Украине по восходящей