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Операторы признали Telegram самым популярным мессенджером в России

Источник:
Sibnet.ru
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Иконка Telegram на смартфоне
Фото: © Amin Moshrefi / Unsplash License

Telegram обогнал WhatsApp по объему трафика и стал самым популярным мессенджером. В 2022 году на него приходится от 60% до 80% переданной информации.

Объем трафика в Telegram продолжает расти, сообщают«Ведомости» со ссылкой на представителей «Вымпелком» («Билайн»). Сотрудники Tele2 добавили, что Telegram является самым быстрорастущим мессенджером, его аудитория за год выросла на 50%.

Информацию о доминирующем положении Telegram подтвердили представители «МТС» и «Мегафон». Они отметили, что по объему трафика мессенджер вырвался вперед еще в марте 2022 года, но пока отстает по аудитории, однако и по этому параметру может стать первым уже в 2023 году.

Рост популярности Telegram объясняется большим количеством новостных каналов, набравших аудиторию на фоне СВО, возможностью обмениваться мультимедийным трафиком и блокировкой зарубежных социальных сетей в России.

Telegram признают иностранным мессенджером

По данным Mediascope, на Telegram приходится около 40% интернет-пользователей России. За 2022 год его аудитория выросла с 25,5 до 48,8 миллиона пользователей в сутки.

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