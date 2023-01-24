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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил о почти настоящей войне с Западом

Источник:
ТАСС
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Происходящее на Украине стало не гибридной, а настоящей войной Запада с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское — от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке», — приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные им на пресс-конференции в ЮАР.

Он отметил, что на Украине это все в порядке вещей. «И бывший президент Порошенко и нынешний Зеленский, которые избирались под лозунгом установления мира, мгновенно сразу же после избрания превращались в президентов войны, президентов-русофобов», — сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что на Украине приняты законы, которые запрещают образование на русском языке, СМИ на русском языке, включая украинские, законы, которые запрещают даже, по сути, использование русского языка в быту.

«Запрещены любые культурные контакты, связанные с русским языком. А это все поддерживается Западом. Так же, как и Запад поддерживает регулярные марши неонацистов со свастиками, с символикой дивизий, которые были запрещены Нюрнбергским трибуналом, признаны преступными», — подчеркнул Лавров.

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