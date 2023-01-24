Кола заменит специи в маринадах

Кола может заменить специи и стать частью маринада в ряде блюд, она сделает вкус ярче за счет сахара, сообщил шеф-повар ресторана DRINKS@DINNERS Евгений Михайлов.

«Если баклажаны предварительно замариновать в кока-коле, то вкус получается ярче за счет сахара, который отдает кола. Так что кола тоже иногда может быть "специей"», — сказал Роскачеству шеф-повар.

Из колы также можно сделать вкусный маринад для куриных крылышек. Килограмм куриных крылышек залить 1,2 литра колы, добавить лавровые листья, раздавленный зеленый перец и гвоздику, поставить на огонь. Дать закипеть и готовить при медленном кипении под крышкой 20 минут. Затем слить маринад, обжарить крылья на разогретой сковороде.

Смешать 200 миллилитров колы, соевый соус, кетчуп, сахар и горчицу и выпарить на небольшом огне до густоты. Смазать соусом крылья и запекать 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.