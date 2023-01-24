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Сидеть на унитазе дольше 10 минут оказалось вредно

Источник:
Sibnet.ru
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Туалет
Фото: © Sibnet.ru

Сидение на унитазе дольше десяти минут грозит геморроем, запорами и другими проблемами со здоровьем, сообщила эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Норма для сидения на унитазе составляет 10 минут и менее. Тех, кто засиживается, сделав все дела, ожидает несколько неприятных сюрпризов. По словам врача, человеку грозит геморрой, потому что такое положение давит на вены. Еще одна проблема — бактерии, которые попадают на телефон.

«Непонимание сигналов тела. Длительное сидение мешает перистальтике кишечника. Процесс останавливается, а в дальнейшем уже сложнее распознавать потребности собственного тела. Это приводит к запорам», — написала Павлова в телеграм-канале.

В 90% случаев люди отвлекаются на телефон из-за того, что происходит в жизни. Стресс, одиночество, усталость, тревожность — этого пытаются избежать, беря телефон в руки. Нужно выяснить, почему хочется задержаться в туалете, играя и смотря мемы, и работать прежде всего с этой причиной.

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