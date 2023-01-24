Михаил Ефремов попросил заменить наказание

Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 после смертельного ДТП, попросил заменить лишение свободы на принудительные работы.

Ходатайство в отношении Ефремова поступило в суд в понедельник, 23 января. Материал в настоящее время передан судье, решение о его рассмотрении и о дате заседания будет известно позднее, сообщает Interfax.

Приговор Ефремову был вынесен в 2021 году. Его осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Актера приговорили к 7,5 года колонии общего режима.

ДТП с участием Ефремова произошло в июне 2020 года в Москве. Будучи сильно пьяным, Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада», за рулем которой находился 57-летний мужчина. Водитель отечественного авто получил тяжелые травмы и был госпитализирован, но вскоре скончался.