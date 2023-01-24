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Борода помогла американцу установить девять мировых рекордов

Источник:
Sibnet.ru
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Американец Джоэл Штрассел периодически украшал бороду большим количеством разных предметов. В итоге мужчина установил девять мировых рекордов.

Штрассел украшал бороду зубочистками, соломинками, палочками для еды, елочными игрушками, вилками, прищепками и карандашами, пишет Mirror со ссылкой на слова рекордсмена.

А украшение растительности на лице рождественскими безделушками помогло ему установить мировой рекорд четыре раза.

Американец утверждает, что он идентифицирует себя как «чудак», и сначала не воспринимал страсть к украшению бороды как что-то необычное. Но потом захотел побить мировой рекорд по количеству зубочисток в бороде.

Со временем он разработал свои методы, чтобы объекты, подвешенные к бороде, оставались на месте и не падали.

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Жизнь #Курьезы
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