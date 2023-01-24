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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Герасимов заявил о небывалой интенсивности боев в зоне СВО

Источник:
«Аргументы и факты»
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Современная Россия еще не знала такого уровня и интенсивности военных действий, которые ведутся в зоне спецоперации на Украине, заявил начальник Генштаба и командующий спецоперации Валерий Герасимов.

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», — сказал Герасимов в интервью «Аргументам и фактам».

Он признал, что «система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения». «Поэтому пришлось все исправлять на ходу»,— отметил он.

Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск спецоперации 11 января. Генерал армии Сергей Суровикин, возглавлявший российскую группировку войск с 8 октября 2022 года, стал его заместителем.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия
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