Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют

Автомобилистам подготовили очередное изменение правил дорожного движения — на этот раз оно касается проезда перекрестков с круговым движением.
С 1 марта 2023 года вступает в силу поправка ПДД, в которой добавляется уточнение, что уступать дорогу при въезде на кольцо нужно только в том случае, если двигаешься не по главной дороге.
Сейчас соответствующий пункт ПДД гласит: «При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3 , водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку».
После изменений в нем появится уточнение, что при выезде на кольцо, если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить тем, кто едет по кругу.
Это связано с тем, что в России есть кольца, на которых знаками приоритета установлен иной порядок проезда, нежели прописано в ПДД. Сейчас в правилах указывается, что въезжающие на кольцо должны уступать дорогу, хотя по факту знаки приоритета могут говорить об обратном.
После 1 марта 2023 года алгоритм въезда на кольцо будет выглядеть так:
- Если знаков приоритета нет, то кольцо по умолчанию является главным, на него можно въезжать, уступив дорогу всем движущимся по кругу
- Если стоит знак «Уступи дорогу», нужно пропустить всех движущихся по кольцу и только затем выезжать на него
- Если стоит знак «Главная дорога», водитель получает преимущество перед теми, кто едет по кольцу
Правила проезда перекрестков с круговым движением корректируются уже четвертый раз за 12 лет. Например, с 2010-го до 2017 года преимущество имел водитель, въезжающий на кольцо.