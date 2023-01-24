Правила проезда на перекрестках с круговым движением поменяют

Автомобилистам подготовили очередное изменение правил дорожного движения — на этот раз оно касается проезда перекрестков с круговым движением.

С 1 марта 2023 года вступает в силу поправка ПДД, в которой добавляется уточнение, что уступать дорогу при въезде на кольцо нужно только в том случае, если двигаешься не по главной дороге.

Сейчас соответствующий пункт ПДД гласит: «При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3 , водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку».

После изменений в нем появится уточнение, что при выезде на кольцо, если водитель двигается не по главной дороге, он должен уступить тем, кто едет по кругу.

Это связано с тем, что в России есть кольца, на которых знаками приоритета установлен иной порядок проезда, нежели прописано в ПДД. Сейчас в правилах указывается, что въезжающие на кольцо должны уступать дорогу, хотя по факту знаки приоритета могут говорить об обратном.

После 1 марта 2023 года алгоритм въезда на кольцо будет выглядеть так:

Если знаков приоритета нет, то кольцо по умолчанию является главным, на него можно въезжать, уступив дорогу всем движущимся по кругу

Если стоит знак «Уступи дорогу», нужно пропустить всех движущихся по кольцу и только затем выезжать на него

Если стоит знак «Главная дорога», водитель получает преимущество перед теми, кто едет по кольцу

Правила проезда перекрестков с круговым движением корректируются уже четвертый раз за 12 лет. Например, с 2010-го до 2017 года преимущество имел водитель, въезжающий на кольцо.